  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Майами, США
от
$221,813
;
7
Оставить заявку
ID: 28812
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax on real estate transactions. The complex has a reception, swimming pool, gym, sauna and cafeteria.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Майами, США
от
$232,375
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Майами, США
от
$117,361
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Майами, США
от
$70,417
Жилой квартал Two bedroom apartment in Igalo
Майами, США
от
$184,844
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$563
Вы просматриваете
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Майами, США
от
$221,813
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Майами, США
от
$7,042
Na prodaju dvosoban stan u Pržnu. 🌊 Stan je po strukturi dvosoban i ima 67m2  i 60m2. Nalazi se na trećem spratu, a u cijenu je uključeno i pripadajuće parking mjesto. Udaljenost od plaže na manje od 2 minuta hoda
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$880
Izdaje se namješten dvosoban stan, površine 90m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i tri terase.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   I…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации