  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

Майами, США
от
$554,531
;
7
Оставить заявку
ID: 28442
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Porodična Kuća u Tivtu – Naselje Dumidran Kompletno renovirana prizemna kuća sa četiri spavaće sobe i dva kupatila. Uz garažu za jedno vozilo i dodatni privatni parking u dvorištu, ova nekretnina nudi praktičnost i udobnost. Izuzetna lokacija – svega 15 minuta hoda do centra Tivta, a samo 2 minuta vožnje do aerodroma. Osnovne informacije: Površina kuće: 118 m² Garaža: 24 m² Površina placa: 425 m² Broj spavaćih soba: 4 Broj kupatila: 2 Parking: Garaža + spoljašnji privatni parking Parcela ima koeficijent izgrađenosti 1.00 i koeficijent zauzetosti 0.40. Legalizovana nekretnina sa mogućnošću nadogradnje do ukupno 425 m² (spratnost P+2+Pk), što predstavlja odličnu priliku za dalju investiciju ili proširenje. Idealna za cjelogodišnje stanovanje ili kao sekundarni dom nadomak mora.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Майами, США
от
$645
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$822
Жилой квартал Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Майами, США
от
$2,582
Жилой квартал Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Майами, США
от
$322,743
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Майами, США
от
$554,531
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Майами, США
от
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Показать все Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Майами, США
от
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Майами, США
от
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se r…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации