  Коммерческая недвижимость Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion

Коммерческая недвижимость Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion

Майами, США
от
$1,760
;
9
ID: 28697
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Office space of 180m2 for rent, behind Big Fashion. It consists of two levels, a large terrace on the ground floor of 70m2 and another additional one on the first floor with a view of Morača, kitchen, two wet rooms. The space is great for office business or other purposes due to its excellent visibility. Send:

Местонахождение на карте

Майами, США
