  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

квартиры
13
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Coral Beach Villas
Вилла Coral Beach Villas
Вилла Coral Beach Villas
Вилла Coral Beach Villas
Вилла Coral Beach Villas
Показать все Вилла Coral Beach Villas
Вилла Coral Beach Villas
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$4,68 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла в новом комьюнити Coral Beach Villas с частным выходом на пляж! Панорамный вид на Персидский залив! Просторная планировка! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: гольф-поле, зона для проведения мероприятий, игровые площадки, обществе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Siniya Island Sobha
Вилла Siniya Island Sobha
Вилла Siniya Island Sobha
Вилла Siniya Island Sobha
Вилла Siniya Island Sobha
Показать все Вилла Siniya Island Sobha
Вилла Siniya Island Sobha
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$2,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Исследуйте остров Синия в Умм-эль-Кувейне, эксклюзивном новом поселке, созданном Sobha Realty. Откройте для себя роскошную жизнь среди природной красоты с потрясающими виллами и апартаментами на набережной, оформленными в натуральных тонах.#SiniyaIsland #UmmAlQuwain #SobhaRealty #LuxuryLivin…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Siniya Island
Вилла Siniya Island
Вилла Siniya Island
Вилла Siniya Island
Вилла Siniya Island
Показать все Вилла Siniya Island
Вилла Siniya Island
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$2,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла располагает приватным бассейном и выходом на пляж! Множество премиальных удобств! Выгодная локация! Отлично для инвестиций и проживания с семьей! Рассрочка 0%! Удобства: зоны отдыха, торговые точки, поле …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти