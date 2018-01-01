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Новая резиденция ARIA с бассейном и детскими площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€218,047
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11
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О комплексе

Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, магазинами и ресторанами, зоной барбекю, мечетями.

Окончание строительства — июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай — 28 минут
  • Дубай Молл — 29 минут
  • Бурдж-аль-Араб — 24 минуты
  • Дубай Марина — 27 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция ARIA с бассейном и детскими площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€218,047
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Жилой комплекс Greenside Residence
Жилой комплекс Greenside Residence
Дубай, ОАЭ
от
€350,000
Площадь 70–131 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2027
Агентство: Capri Realty Real Estate
Greenside Residence от Emaar Properties — это удивительный комплекс в шикарном стиле с коллекцией квартир премиум-класса, расположенный в комплексе Dubai Hills Estate. В популярном районе этот жилой комплекс предлагает цветущие удобства и услуги, дома для отдыха и природные открытые ландшафты. Захватывающие окрестности проекта включают в себя впечатляющее поле для гольфа, несколько лагун и открытые сады. Многие другие известные достопримечательности и достопримечательности также расположены в окрестностях жилого региона. Некоторые развлекательные и развлекательные заведения способствуют идеальной, активной и увлекательной жизни жителей. Поблизости также расположена главная автомагистраль. Комплекс обеспечивает легкое и удобное транспортное сообщение по удаленному району Дубая, включая его достопримечательности и множество роскошных зон. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Элегантно оформленные просторные апартаменты Первоклассные удобства и удобства Яркое окружение пышных открытых пейзажей Удобная транспортная доступность по дорогам Удобный план платежей   УДОБСТВА Жизнь в Greenside Residence непередаваема среди жилых комплексов в этом районе. Этот обширный оазис, уютно расположенный рядом с гольф-полем, приглашает гостей окунуться в его удобства, включая роскошный холл, украшенный вечным современным дизайном, стильную гостиную для жителей и современный поднятый пьедестал. В этом убежище вы можете расслабиться в бесконечном бассейне, окруженном беседками и зеленью ландшафта, или воспользоваться богатством удобств, включая многофункциональную комнату, детскую игровую зону и полностью оборудованный фитнес-центр, с захватывающими видами на тщательно оформленный пьедестал.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ivy Gardens | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ivy Gardens | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€300,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development План оплаты; Авансовый платеж – 15% Простые установки – 35% Следующие рассрочки – 30% 6-я установка – 10% 12-я установка – 5% 18-я установка – 5% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1200 кв. Частный бассейн Порошковая комната Одежда / Гардероб Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн 24/7 Безопасность Фитнес-центр Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Многоцелевой зал Досуг и Парк Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Игровые площадки Столовая и розничная торговля Зона йоги и медитации Спортивные сооружения Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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