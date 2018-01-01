Новая резиденция ARIA с бассейном и детскими площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €350,000

70–131 м² 3

Сдача в: 2027

Greenside Residence от Emaar Properties — это удивительный комплекс в шикарном стиле с коллекцией квартир премиум-класса, расположенный в комплексе Dubai Hills Estate. В популярном районе этот жилой комплекс предлагает цветущие удобства и услуги, дома для отдыха и природные открытые ландшафты. Захватывающие окрестности проекта включают в себя впечатляющее поле для гольфа, несколько лагун и открытые сады. Многие другие известные достопримечательности и достопримечательности также расположены в окрестностях жилого региона. Некоторые развлекательные и развлекательные заведения способствуют идеальной, активной и увлекательной жизни жителей. Поблизости также расположена главная автомагистраль. Комплекс обеспечивает легкое и удобное транспортное сообщение по удаленному району Дубая, включая его достопримечательности и множество роскошных зон. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Элегантно оформленные просторные апартаменты Первоклассные удобства и удобства Яркое окружение пышных открытых пейзажей Удобная транспортная доступность по дорогам Удобный план платежей УДОБСТВА Жизнь в Greenside Residence непередаваема среди жилых комплексов в этом районе. Этот обширный оазис, уютно расположенный рядом с гольф-полем, приглашает гостей окунуться в его удобства, включая роскошный холл, украшенный вечным современным дизайном, стильную гостиную для жителей и современный поднятый пьедестал. В этом убежище вы можете расслабиться в бесконечном бассейне, окруженном беседками и зеленью ландшафта, или воспользоваться богатством удобств, включая многофункциональную комнату, детскую игровую зону и полностью оборудованный фитнес-центр, с захватывающими видами на тщательно оформленный пьедестал.