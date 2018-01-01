Новая резиденция ARIA с бассейном и детскими площадками, Town Square, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает тренажерным залом, сауной и джакузи, детскими площадками, зоной барбекю, садом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, спортивными площадками, бассейном.
Окончание строительства - ноябрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от станции метро и остановок общественного транспорта.
Дубай Молл - 14 минут
Пальма Джумейра - 25 минут
Бурдж-аль-Араб - 24 минуты
Джумейра-Бич - 29 минут
Greenside Residence от Emaar Properties — это удивительный комплекс в шикарном стиле с коллекцией квартир премиум-класса, расположенный в комплексе Dubai Hills Estate. В популярном районе этот жилой комплекс предлагает цветущие удобства и услуги, дома для отдыха и природные открытые ландшафты.
Захватывающие окрестности проекта включают в себя впечатляющее поле для гольфа, несколько лагун и открытые сады. Многие другие известные достопримечательности и достопримечательности также расположены в окрестностях жилого региона. Некоторые развлекательные и развлекательные заведения способствуют идеальной, активной и увлекательной жизни жителей.
Поблизости также расположена главная автомагистраль. Комплекс обеспечивает легкое и удобное транспортное сообщение по удаленному району Дубая, включая его достопримечательности и множество роскошных зон.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Элегантно оформленные просторные апартаменты
Первоклассные удобства и удобства
Яркое окружение пышных открытых пейзажей
Удобная транспортная доступность по дорогам
Удобный план платежей
УДОБСТВА
Жизнь в Greenside Residence непередаваема среди жилых комплексов в этом районе. Этот обширный оазис, уютно расположенный рядом с гольф-полем, приглашает гостей окунуться в его удобства, включая роскошный холл, украшенный вечным современным дизайном, стильную гостиную для жителей и современный поднятый пьедестал. В этом убежище вы можете расслабиться в бесконечном бассейне, окруженном беседками и зеленью ландшафта, или воспользоваться богатством удобств, включая многофункциональную комнату, детскую игровую зону и полностью оборудованный фитнес-центр, с захватывающими видами на тщательно оформленный пьедестал.
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development
План оплаты;
Авансовый платеж – 15%
Простые установки – 35%
Следующие рассрочки – 30%
6-я установка – 10%
12-я установка – 5%
18-я установка – 5%
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1200 кв.
Частный бассейн
Порошковая комната
Одежда / Гардероб
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
тренажерный зал
Бассейн
24/7 Безопасность
Фитнес-центр
Зеленое окружение
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Многоцелевой зал
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Фитнес-центр
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Игровые площадки
Столовая и розничная торговля
Зона йоги и медитации
Спортивные сооружения
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284