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Taormina Village

Дубай, ОАЭ
от
€716,680
;
9
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О комплексе

Таормина Вилладж 1 находится в Вади Аль Сафа Дубайленд,
который предлагает уникальные и современные
элитные жилые таунхаусы, сдающие
весь роскошный образ жизни в непосредственной близости
до большинства достопримечательностей Дубая, и
в окружении парков, школ, мечетей и
общественные розничные продажи.
Сообщество Dubailand призвано
один из самых экологически чистых
дружеские события. Обширный ландшафтный дизайн
и экологически безопасная политика
подчеркнуть приверженность компании
зеленая, чистая окружающая среда.
Taormina Village 1 состоит из 530 таунхаусов
и виллы. С точки зрения дизайна, качества и
пространства, все они построены на самом высоком уровне
международные стандарты.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Taormina Village
Дубай, ОАЭ
от
€716,680
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Элитных таунхаус с роскошным дизайном интерьера в районе Damac Hills 2. Резиденты Verona получат доступ ко всем удобствам: волновой бассейн, плавучий кинотеатр, кафе, зона для барбекю, детская игровая зона, гигантская шахматная доска, амфитеатр, ферма, беговые дорожки, велодорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, поле для крикета, фитнес-зона, открытый спортзал, корты для игры в теннис и падел-теннис, парк для пейнтбола. Расположение: - 15 минут – Джумейра Виллидж Серкл. - 25 минут – Инвестиционный парк Дубая. - 30 минут – Мадинат Джумейра. - 35 минут - международный аэропорт Дубая. - 37 минут – Молл Эмиратов. Покупка таунхауса в Verona станет выгодным вариантом для инвесторов, которые хотят получать пассивный доход. Рентабельность проекта составляет - 6.5 %. План оплаты: 20% - первоначальный взнос 50% - на стадии строительства 30% - по завершении Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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