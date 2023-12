Taormina Village

Дубай, ОАЭ

от €5,92 млн

Сдача в: 2026

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Особняк в уютном сообществе Serenity mansions в элегантном районе Tilal Al Ghaf. Резидентам открыт доступ к следующим удобствам: детские и взрослые бассейны, многочисленные парковые пространства, велосипедные и беговые дорожки, детские игровые площадки, спортивные площадки, фитнес-центр, персональный доступ к песчаному пляжу. Расположение: - 5 мин Dubai Sport City; - 7 мин Motor City; - 8 мин Dubai Autodrome и Go Kart Track; - 15 мин Mall of the Emirates; - 20 мин Dubai Marina; - 20 мин Burj Khalifa, Downtown. План оплаты: 50 % - на стадии строительства 50 % - по завершении Доступная цена и удобная схема оплаты.! Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!