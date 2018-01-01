Таормина Вилладж 1 находится в Вади Аль Сафа Дубайленд,
который предлагает уникальные и современные
элитные жилые таунхаусы, сдающие
весь роскошный образ жизни в непосредственной близости
до большинства достопримечательностей Дубая, и
в окружении парков, школ, мечетей и
общественные розничные продажи.
Сообщество Dubailand призвано
один из самых экологически чистых
дружеские события. Обширный ландшафтный дизайн
и экологически безопасная политика
подчеркнуть приверженность компании
зеленая, чистая окружающая среда.
Taormina Village 1 состоит из 530 таунхаусов
и виллы. С точки зрения дизайна, качества и
пространства, все они построены на самом высоком уровне
международные стандарты.