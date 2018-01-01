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  3. Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ

Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€2,15 млн
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9
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с видом на море и город.

Резиденция располагает зонами для йоги, спа-зоной и фитнес-центром, инфинити-бассейном, собственным пляжем, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 2026.

Расположение и объекты поблизости
  • Море - 100 метров
  • Аэропорт - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,15 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Park Views от Samana Developers План оплаты; Авансовый платеж – 15 минут До передачи – 47% После передачи – 38% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 657 кв. Порошковая комната Балкон и Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Парк и Досуг Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона мечеть Школа и институты Велоспорт, Бег и Бег Зеленая обстановка Спа и Сауна Фитнес-центр спорт Йога и Медитация Соседство поблизости; Дубайский научный парк – 1,1 км Вилла Лантана – 1,4 км Мотор Сити – 2,7 км Студия Сити – 2,8 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Уютная квартира в спокойном районе с развитой инфраструктурой! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Celestia – это роскошный восьмиэтажный закрытый комплекс, который построен на территории семейного района Dubai South. Отличительной чертой дизайна здания являются теплые нейтральные тона, белые цвета и гладкий черный мрамор. Комплекс оснащен круглосуточной системой видеонаблюдения, скоростным лифтом и централизованной системой охлаждения. А также круглосуточной стойкой регистрации и двухуровневым подземным паркингом. Апартаменты оснащены панорамными окнами, которые пропускают солнечный свет. Также предусмотрены оборудованные ванные комнаты, просторные гостиные зоны, встроенные шкафы с дополнительным пространством для хранения, балконы, с которых открывается живописный вид на окрестности. УНИКАЛЬНОСТЬ: В комплексе есть тренажерный зал, роскошный спа-центр, джакузи, сауна, паровая баня, молитвенная комната, бассейн, детская игровая площадка и зона для барбекю. Здание оборудовано высокоскоростными лифтами для удобства его жителей. Температуру в апартаментах поддерживают кондиционеры. Система безопасности усилена активным персоналом службы безопасности и установкой камер видеонаблюдения. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс расположен в спокойном районе, что позволит Вам наслаждаться семейной идиллией и уютом в относительном удалении от шумного города, но в близкой доступности от важных социальных удобств. Проект расположен в известном гольф-сообществе Dubai World Central. Благодаря этому отсюда удобно добираться до международного аэропорта Аль-Мактум и Dubai Expo 2020. - до Business Bay, Downtown Dubai, Dubai International, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Dubai Aquariumи Al Maktoum International Airports - 28 минут; - до Dubai Mall, The Walk JBR, Al Qudra Desert и Town Square Recreational Park - 22 минуты; - до Ibn Battuta Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 30 минут. - до Dubai Polo и Equestrian Club - 17 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
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