Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
27–105 м²
3
Уютная квартира в спокойном районе с развитой инфраструктурой!
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Celestia – это роскошный восьмиэтажный закрытый комплекс, который построен на территории семейного района Dubai South. Отличительной чертой дизайна здания являются теплые нейтральные тона, белые цвета и гладкий черный мрамор. Комплекс оснащен круглосуточной системой видеонаблюдения, скоростным лифтом и централизованной системой охлаждения. А также круглосуточной стойкой регистрации и двухуровневым подземным паркингом.
Апартаменты оснащены панорамными окнами, которые пропускают солнечный свет. Также предусмотрены оборудованные ванные комнаты, просторные гостиные зоны, встроенные шкафы с дополнительным пространством для хранения, балконы, с которых открывается живописный вид на окрестности.
УНИКАЛЬНОСТЬ:
В комплексе есть тренажерный зал, роскошный спа-центр, джакузи, сауна, паровая баня, молитвенная комната, бассейн, детская игровая площадка и зона для барбекю.
Здание оборудовано высокоскоростными лифтами для удобства его жителей. Температуру в апартаментах поддерживают кондиционеры. Система безопасности усилена активным персоналом службы безопасности и установкой камер видеонаблюдения.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Комплекс расположен в спокойном районе, что позволит Вам наслаждаться семейной идиллией и уютом в относительном удалении от шумного города, но в близкой доступности от важных социальных удобств. Проект расположен в известном гольф-сообществе Dubai World Central. Благодаря этому отсюда удобно добираться до международного аэропорта Аль-Мактум и Dubai Expo 2020.
- до Business Bay, Downtown Dubai, Dubai International, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Dubai Aquariumи Al Maktoum International Airports - 28 минут;
- до Dubai Mall, The Walk JBR, Al Qudra Desert и Town Square Recreational Park - 22 минуты;
- до Ibn Battuta Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 30 минут.
- до Dubai Polo и Equestrian Club - 17 минут.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!