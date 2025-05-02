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Жилой комплекс Новая резиденция Ocean Pearl с бассейнами рядом с каналом и Дубай-Крик, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,07 млн
14.04.2025
$1,06 млн
13.04.2025
$1,06 млн
12.04.2025
$1,06 млн
11.04.2025
$1,09 млн
10.04.2025
$1,09 млн
09.04.2025
$1,10 млн
08.04.2025
$1,10 млн
06.04.2025
$1,10 млн
05.04.2025
$1,09 млн
04.04.2025
$1,10 млн
03.04.2025
$1,11 млн
02.04.2025
$1,11 млн
01.04.2025
$1,11 млн
30.03.2025
$1,11 млн
29.03.2025
$1,11 млн
28.03.2025
$1,12 млн
27.03.2025
$1,11 млн
26.03.2025
$1,11 млн
25.03.2025
$1,11 млн
24.03.2025
$1,11 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 20944
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387109
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ocean Pearl – уникальный жилой проект, который предлагает окунуться в прибрежный образ жизни и просыпаться каждое утро под нежный ритм волн. Проживание в современных апартаментах с 1-4 спальнями, каждое из которых оформлено с исключительным вниманием к деталям, предлагает вам не только уют, но и возможность наслаждаться видами на лазурные воды и динамичный городской пейзаж. Просторные комнаты с большими панорамными окнами наполняют пространство светом и позволяют наслаждаться великолепными видами. Каждый день, проведенный здесь, — это наслаждение жизнью благодаря первоклассным удобствам. Современный фитнес-центр, оснащенный новейшими тренажерами от Technogym, предлагает уникальные возможности для активного образа жизни. Великолепный общий бассейн станет превосходным местом для отдыха и расслабления на свежем воздухе, а частные бассейны обеспечат атмосферу уединения и комфорта прямо у вас дома.

Удобства:

  • Детская игровая площадка;
  • Бассейны для взрослых и детей, а также бассейны на террасах;
  • Фитнес-центр;
  • Беговая и вело-дорожка;
  • Тренажерный зал;
  • Круглосуточная охрана;
  • Рестораны и супермаркеты вблизи комплекса

Рассрочка для международных клиентов:

20% – первоначальный взнос

1% – ежемесячно во время строительства (в течение 30 месяцев).

10% – через 9 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

10% – через 15 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

5% – через 21 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

1% – ежемесячно после передачи (в течение 25 месяцев).

Срок сдачи: 4 кв. 2026

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце Дубайских островов, проект предлагает жителям уникальное сочетание уединения и городской динамики. Удобные транспортные развязки и близость к основным магистралям позволяют легко добираться до самых желанных мест города:

  • Dubai Canal – 5 минут
  • Port Rashid – 10 минут
  • Dubai Creek – 15 минут
  • Deira – 15 минут
  • JBR The Walk – 20 минут
  • Dubai International Airport – 20 минут
  • Dubai Gold Souq – 25 минут
  • Heritage Village – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Ocean Pearl с бассейнами рядом с каналом и Дубай-Крик, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
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