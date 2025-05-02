Жилой комплекс Новая резиденция Ocean Pearl с бассейнами рядом с каналом и Дубай-Крик, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Ocean Pearl – уникальный жилой проект, который предлагает окунуться в прибрежный образ жизни и просыпаться каждое утро под нежный ритм волн. Проживание в современных апартаментах с 1-4 спальнями, каждое из которых оформлено с исключительным вниманием к деталям, предлагает вам не только уют, но и возможность наслаждаться видами на лазурные воды и динамичный городской пейзаж. Просторные комнаты с большими панорамными окнами наполняют пространство светом и позволяют наслаждаться великолепными видами. Каждый день, проведенный здесь, — это наслаждение жизнью благодаря первоклассным удобствам. Современный фитнес-центр, оснащенный новейшими тренажерами от Technogym, предлагает уникальные возможности для активного образа жизни. Великолепный общий бассейн станет превосходным местом для отдыха и расслабления на свежем воздухе, а частные бассейны обеспечат атмосферу уединения и комфорта прямо у вас дома.

Удобства:

Детская игровая площадка;

Бассейны для взрослых и детей, а также бассейны на террасах;

Фитнес-центр;

Беговая и вело-дорожка;

Тренажерный зал;

Круглосуточная охрана;

Рестораны и супермаркеты вблизи комплекса

Рассрочка для международных клиентов:

20% – первоначальный взнос

1% – ежемесячно во время строительства (в течение 30 месяцев).

10% – через 9 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

10% – через 15 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

5% – через 21 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

1% – ежемесячно после передачи (в течение 25 месяцев).

Срок сдачи: 4 кв. 2026

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце Дубайских островов, проект предлагает жителям уникальное сочетание уединения и городской динамики. Удобные транспортные развязки и близость к основным магистралям позволяют легко добираться до самых желанных мест города: