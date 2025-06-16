Жилой комплекс Weybridge Gardens 5 – British-Inspired Living in Dubailand

Сады Вейбридж 5 Вдохновленная британцами жизнь в Дубайленде.
Студии к 3-комнатным апартаментам с удобствами в стиле жизни на крыше.
Студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры | Передача: Q3 2027
Обзор проекта:
Weybridge Gardens 5 - это пятый этап успешной серии Weybridge от LEOS Developments, предлагающий бутик резиденций британского дизайна в центре комплекса Dubailand Residence (DLRC). Вдохновленный природой и цветочной архитектурой, проект сочетает в себе гладкие современные макеты с оздоровительными удобствами на крыше и спокойной жизненной средой. Имея всего 168 квартир на 11 этажах, это отлично подходит для конечных пользователей и инвесторов.
Цены и размеры:
Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (AED)
Студия ~ 44 м2 от 173 000 €
1 спальня ~ 87 м2 от 273.000 €
2 спальни ~ 115 м2 от 360 000 €
3 спальни ~ 136 м2 от 430 000 €
План оплаты: 20% при бронировании – 30% при строительстве – 50% при передаче (стандартный план 50/50).
Расчетное завершение: Q3 2027
Ключевые особенности и удобства:
Бесконечный бассейн на крыше, джакузи и панорамный вид на горизонт.
Zen Garden, BBQ, пиццерия на крыше и городская ферма.
Бокс-тренажерный зал LEOS, колода йоги и танцевальная академия.
Кинотеатр на крыше, коворкинг-пространства, крытые и открытые фитнес-зоны.
Дизайнерское лобби, консьерж 24/7, частный подиум для парковки.
Отель Prime Location – Dubailand Residence Complex (DLRC)
Стратегически расположенные с быстрым доступом к основным магистралям:
10 минут - Al Habtoor Polo Resort
12 мин - IMG Worlds of Adventure
14 минут - Глобальная деревня
22 мин. - Центр Дубая / Бурдж-Халифа
22 мин. – Международный аэропорт Дубая (DXB)
25–30 мин. – Дубай Марина, Mall of the Emirates
DLRC является одним из самых быстрорастущих сообществ, известных своей инфраструктурой, доступностью и доступностью.
Идеально для:
Инвесторы ищут среднеценовые единицы с сильным потенциалом ROI.
Конечные пользователи и семьи, ищущие богатые удобства, живут в предстоящем районе.
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