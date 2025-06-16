Жилой комплекс Weybridge Gardens 5 – British-Inspired Living in Dubailand

Сады Вейбридж 5 Вдохновленная британцами жизнь в Дубайленде.

Студии к 3-комнатным апартаментам с удобствами в стиле жизни на крыше.

Студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры | Передача: Q3 2027

Обзор проекта:

Weybridge Gardens 5 - это пятый этап успешной серии Weybridge от LEOS Developments, предлагающий бутик резиденций британского дизайна в центре комплекса Dubailand Residence (DLRC). Вдохновленный природой и цветочной архитектурой, проект сочетает в себе гладкие современные макеты с оздоровительными удобствами на крыше и спокойной жизненной средой. Имея всего 168 квартир на 11 этажах, это отлично подходит для конечных пользователей и инвесторов.

Цены и размеры:

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (AED)

Студия ~ 44 м2 от 173 000 €

1 спальня ~ 87 м2 от 273.000 €

2 спальни ~ 115 м2 от 360 000 €

3 спальни ~ 136 м2 от 430 000 €

План оплаты: 20% при бронировании – 30% при строительстве – 50% при передаче (стандартный план 50/50).

Расчетное завершение: Q3 2027

Ключевые особенности и удобства:

Бесконечный бассейн на крыше, джакузи и панорамный вид на горизонт.

Zen Garden, BBQ, пиццерия на крыше и городская ферма.

Бокс-тренажерный зал LEOS, колода йоги и танцевальная академия.

Кинотеатр на крыше, коворкинг-пространства, крытые и открытые фитнес-зоны.

Дизайнерское лобби, консьерж 24/7, частный подиум для парковки.

Отель Prime Location – Dubailand Residence Complex (DLRC)

Стратегически расположенные с быстрым доступом к основным магистралям:

10 минут - Al Habtoor Polo Resort

12 мин - IMG Worlds of Adventure

14 минут - Глобальная деревня

22 мин. - Центр Дубая / Бурдж-Халифа

22 мин. – Международный аэропорт Дубая (DXB)

25–30 мин. – Дубай Марина, Mall of the Emirates

DLRC является одним из самых быстрорастущих сообществ, известных своей инфраструктурой, доступностью и доступностью.

Идеально для: