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  3. Жилой комплекс Weybridge Gardens 5 – British-Inspired Living in Dubailand

Жилой комплекс Weybridge Gardens 5 – British-Inspired Living in Dubailand

Дубай, ОАЭ
от
$197,813
BTC
2.3529499
ETH
123.3281663
USDT
195 574.9546441
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
27
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27196
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Сады Вейбридж 5 Вдохновленная британцами жизнь в Дубайленде.

Студии к 3-комнатным апартаментам с удобствами в стиле жизни на крыше.

Студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры | Передача: Q3 2027

Обзор проекта:

Weybridge Gardens 5 - это пятый этап успешной серии Weybridge от LEOS Developments, предлагающий бутик резиденций британского дизайна в центре комплекса Dubailand Residence (DLRC). Вдохновленный природой и цветочной архитектурой, проект сочетает в себе гладкие современные макеты с оздоровительными удобствами на крыше и спокойной жизненной средой. Имея всего 168 квартир на 11 этажах, это отлично подходит для конечных пользователей и инвесторов.

Цены и размеры:

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (AED)

Студия ~ 44 м2 от 173 000 €

1 спальня ~ 87 м2 от 273.000 €

2 спальни ~ 115 м2 от 360 000 €

3 спальни ~ 136 м2 от 430 000 €

План оплаты: 20% при бронировании – 30% при строительстве – 50% при передаче (стандартный план 50/50).
Расчетное завершение: Q3 2027

Ключевые особенности и удобства:

  • Бесконечный бассейн на крыше, джакузи и панорамный вид на горизонт.

  • Zen Garden, BBQ, пиццерия на крыше и городская ферма.

  • Бокс-тренажерный зал LEOS, колода йоги и танцевальная академия.

  • Кинотеатр на крыше, коворкинг-пространства, крытые и открытые фитнес-зоны.

  • Дизайнерское лобби, консьерж 24/7, частный подиум для парковки.

Отель Prime Location – Dubailand Residence Complex (DLRC)

Стратегически расположенные с быстрым доступом к основным магистралям:

  • 10 минут - Al Habtoor Polo Resort

  • 12 мин - IMG Worlds of Adventure

  • 14 минут - Глобальная деревня

  • 22 мин. - Центр Дубая / Бурдж-Халифа

  • 22 мин. – Международный аэропорт Дубая (DXB)

  • 25–30 мин. – Дубай Марина, Mall of the Emirates

DLRC является одним из самых быстрорастущих сообществ, известных своей инфраструктурой, доступностью и доступностью.

Идеально для:

  • Инвесторы ищут среднеценовые единицы с сильным потенциалом ROI.

  • Конечные пользователи и семьи, ищущие богатые удобства, живут в предстоящем районе.

  • Международные покупатели заинтересованы в британской недвижимости в Дубае.

  • Инвесторы краткосрочной аренды - удобные для Airbnb макеты и достопримечательности на крыше.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Weybridge Gardens 5 – British-Inspired Living in Dubailand
Дубай, ОАЭ
от
$197,813
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