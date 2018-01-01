Mercer House

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group. План оплаты; При бронировании – 10% Через 1 месяц – 10% 1-я установка ( в течение 60 дней ) – 10% 2-я установка ( в течение 150 дней ) – 10% 3-я установка ( в течение 180 дней ) – 10% 4-я установка ( в течение 210 дней ) – 10% Конечная установка ( На передачу ) – 40% Удобства и удобства; 1 кровать 1 ванна Полностью меблирована BUA; 718 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона 24/7 Безопасность консьерж уборка Музыкальная комната Игровая комната отдыха Учебно-конференц-зал Wi-Fi соединение во всех общественных местах Досуг и семейная зона Спортивный корт Детская игровая площадка Пешеходные тропы Район барбекю Вид сообщества Пышные зеленые парки мечеть Торговая и супермаркетная зона Парковочные места Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284 адрес