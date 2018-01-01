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Mercer House

Дубай, ОАЭ
от
€679,703
;
20
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О комплексе

Апартамент в эксклюзивном новом проекте Mercer House в районе Uptown! Полностью меблированная кухня! Доходность от сдачи в аренду - от 6,3% в $! Беспроцентная рассрочка!

Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.

Удобства: городской пляжный клуб с бассейном с интегрированным баром, wellness-зоны, мультиспортивный зал, спортивные площадки и корты, магазины и F&B-заведения, бассейны, современный тренажерный зал, клубный дом, игровые комнаты.

Расположение:
Рядом проходит с комплексом Al Khail St, жители Mercer House смогут быстро добраться до разных районов Дубая.
- 20 минут до Downtown Dubai;
- 10 минут до Dubai Marina;
- 25 минут до аэропорта DXB;
- 25 минут до аэропорта DWC.

План оплаты:
70 % - на стадии строительства
30 % - по завершении

Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
42
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Mercer House
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от
€679,703
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2024
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North 43 от Naseeb Group. План оплаты; При бронировании – 10% Через 1 месяц – 10% 1-я установка ( в течение 60 дней ) – 10% 2-я установка ( в течение 150 дней ) – 10% 3-я установка ( в течение 180 дней ) – 10% 4-я установка ( в течение 210 дней ) – 10% Конечная установка ( На передачу ) – 40% Удобства и удобства; 1 кровать 1 ванна Полностью меблирована BUA; 718 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона 24/7 Безопасность консьерж уборка Музыкальная комната Игровая комната отдыха Учебно-конференц-зал Wi-Fi соединение во всех общественных местах Досуг и семейная зона Спортивный корт Детская игровая площадка Пешеходные тропы Район барбекю Вид сообщества Пышные зеленые парки мечеть Торговая и супермаркетная зона Парковочные места  Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284   адрес
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