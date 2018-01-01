Апартамент в эксклюзивном новом проекте Mercer House в районе Uptown! Полностью меблированная кухня! Доходность от сдачи в аренду - от 6,3% в $! Беспроцентная рассрочка!
Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.
Удобства: городской пляжный клуб с бассейном с интегрированным баром, wellness-зоны, мультиспортивный зал, спортивные площадки и корты, магазины и F&B-заведения, бассейны, современный тренажерный зал, клубный дом, игровые комнаты.
Расположение:
Рядом проходит с комплексом Al Khail St, жители Mercer House смогут быстро добраться до разных районов Дубая.
- 20 минут до Downtown Dubai;
- 10 минут до Dubai Marina;
- 25 минут до аэропорта DXB;
- 25 минут до аэропорта DWC.
План оплаты:
70 % - на стадии строительства
30 % - по завершении
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