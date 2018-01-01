Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.
Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.
Из арендного дохода вычитаются:
• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)
• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.Преимущества
Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.
Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.
Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.
В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.
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