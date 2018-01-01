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  3. Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€150,500
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6
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€150,500
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Жилой комплекс Chic Tower by DAMAC
Жилой комплекс Chic Tower by DAMAC
Дубай, ОАЭ
от
€365,000
Площадь 96–138 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
Застройщик: damac properties
Концепция жилого комплекса Chic Tower разработана компанией DAMAC Properties. Строительство здания должно завершиться в III квартале 2025 года. В продаже появятся студии и апартаменты элитного класса с отдельными балконами и террасами, утопающими в зелени. В апартаментах будут размещены большие киноэкраны, на которых можно смотреть фильмы или спортивные матчи. К услугам жильцов и резидентов Chic Tower будут тренажёрные залы, бары, бассейны без бортиков, lazy river — искусственная река с медленным течением для водных прогулок. Откроется большой SPA-комплекс с разными видами ванн: солевыми, грязевыми, холодными и горячими. ⠀ Архитектура Chic Tower отличает уникальный дизайн, напоминающий о близости моря и Dubai Canal: каскады бассейнов начинаются с крыши, которая ступенчато спускается к нижним этажам; рельефный фасад здания напоминает морские волны; террасы каждого этажа декорированы цветами и растениями, что создаёт атмосферу оазиса; в дизайне интерьеров использованы зелень и бирюза. ⠀ Отделка Квартиры здесь являются воплощением роскоши, вдохновляя на безмятежность своим мастерским использованием пространства. ⠀ Расположение Chic Tower строится в Business Bay — деловом центре Дубая. Рядом пролегают Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road — главные дороги Business Bay, поэтому жильцам будет удобно добираться в другие районы, а также до известных достопримечательностей: здания оперы, 163-этажного небоскрёба Burj Khalifa, музыкального фонтана длиной 250 м и символичной скульптуры Wings of Mexico, рядом с которой часто фотографируются туристы. До международного аэропорта можно будет доехать за 20 минут. ⠀ Ближайшая остановка общественного транспорта — в 350 м, или 4 минутах ходьбы. За 5 минут можно выехать на трассу Emirates Road — съезд на нее находится в 2 км от комплекса. Дорога до моря, пляжей и яхтенной пристани Dubai Marina займет 30 минут на машине. До международного аэропорта можно доехать за 40 минут. ⠀ В 2 минутах ходьбы от комплекса есть остановка общественного транспорта. Автобусный маршрут связывает остров и станцию метро Jabal Ali, до которой можно доехать без пересадок за 15 минут. Оттуда жители смогут добраться без пробок в нужный район города. ⠀ Инфраструктура Деловой район. Business Bay сравнивают с нью-йоркским Манхэттеном. Это район небоскрёбов, именно тут находится JW Marriott Marquis, одна из самых высоких гостиниц в мире. Образование и медицина. Здесь есть детские сады, школы с разными образовательными системами, несколько больниц, в том числе Emirates Hospital Clinic и Aster. Еда. Рядом с Chic Tower расположены рестораны высокой кухни: Levant Restaurant, Bayside Restaurant & Terrace, Anbar Restaurant & Cafe. Прогулки. В 10 минутах ходьбы находится Safa Park, площадь которого 64 Га. В парке есть искусственное озеро и фонтаны, можно устраивать пикники, заниматься спортом, кататься на катамаране. Достаточно 7 минут, чтобы доехать до знаменитого пляжа Jumeirah Beach.
Жилой комплекс The Highbury
Жилой комплекс The Highbury
Дубай, ОАЭ
от
€506,846
Площадь 74–126 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Комплекс The Highbury состоит из двух 29-этажных зданий премиум-класса от застройщика Ellington Properties. Он расположен в престижном районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City) и предлагает к покупке ряд студий с изысканным дизайном и апартаментов с 1–3 спальнями. Ценители более просторной и роскошной недвижимости могут выбрать среди дуплексов с 3–4 спальнями и пентхаусов с 4 спальнями. Жилая площадь представленной недвижимости варьируется от 39 кв. м до 488 кв. м. Резиденции на верхних этажах, где расположены премиальные дуплексы, отличаются более экстравагантным и роскошным дизайном. Вся недвижимость в The Highbury будет оборудована частными балконами с видом на Burj Khalifa/Ras Al Khor или Crystal Lagoon/сообщество вилл. Инфраструктура: - бассейн; - зона отдыха с шезлонгами; - беседки; - зона с прохладительными напитками у бассейна; - лаундж и зона отдыха; - зона барбекю; - баскетбольная площадка; - открытая детская игровая зона и плескательная площадка; - библиотека; - крытый кинозал в стиле лаунж и кинотеатр под открытым небом. - студия йоги; - фитнес-студия; - женская и мужская спа-комнаты; - открытый клубный лаундж. Расположение: The Highbury от Ellington Properties будет расположен в непосредственной близости от Al Ain – Dubai Road и Ras Al Khor Road с выездом на Meydan One Street и Nad Al Sheba, которые обеспечивают легкий доступ к самым популярным местам в Дубае. При этом до Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay и Dubai International Airport, а также других востребованных локаций можно доехать менее чем за 20 минут. Стоит отметить, что строящийся комплекс будет соседствовать с Creek Vistas Grande – первоклассным жилым проектом от застройщика Sobha Realty. В шаговой доступности от The Highbury находятся следующие объекты социальной инфраструктуры: - Central Park. - Shavers Gent Salon (мужская парикмахерская). - Samartz Beauty Lounge (салон красоты). - PALMA Cafe. - Chisel N Stride Fitness Studio (фитнес-студия). - Aster Pharmacy (аптека). - Yallamart (круглосуточный магазин). Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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