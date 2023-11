Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €506,846

74–126 м² 2

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Комплекс The Highbury состоит из двух 29-этажных зданий премиум-класса от застройщика Ellington Properties. Он расположен в престижном районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City) и предлагает к покупке ряд студий с изысканным дизайном и апартаментов с 1–3 спальнями. Ценители более просторной и роскошной недвижимости могут выбрать среди дуплексов с 3–4 спальнями и пентхаусов с 4 спальнями. Жилая площадь представленной недвижимости варьируется от 39 кв. м до 488 кв. м. Резиденции на верхних этажах, где расположены премиальные дуплексы, отличаются более экстравагантным и роскошным дизайном. Вся недвижимость в The Highbury будет оборудована частными балконами с видом на Burj Khalifa/Ras Al Khor или Crystal Lagoon/сообщество вилл. Инфраструктура: - бассейн; - зона отдыха с шезлонгами; - беседки; - зона с прохладительными напитками у бассейна; - лаундж и зона отдыха; - зона барбекю; - баскетбольная площадка; - открытая детская игровая зона и плескательная площадка; - библиотека; - крытый кинозал в стиле лаунж и кинотеатр под открытым небом. - студия йоги; - фитнес-студия; - женская и мужская спа-комнаты; - открытый клубный лаундж. Расположение: The Highbury от Ellington Properties будет расположен в непосредственной близости от Al Ain – Dubai Road и Ras Al Khor Road с выездом на Meydan One Street и Nad Al Sheba, которые обеспечивают легкий доступ к самым популярным местам в Дубае. При этом до Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay и Dubai International Airport, а также других востребованных локаций можно доехать менее чем за 20 минут. Стоит отметить, что строящийся комплекс будет соседствовать с Creek Vistas Grande – первоклассным жилым проектом от застройщика Sobha Realty. В шаговой доступности от The Highbury находятся следующие объекты социальной инфраструктуры: - Central Park. - Shavers Gent Salon (мужская парикмахерская). - Samartz Beauty Lounge (салон красоты). - PALMA Cafe. - Chisel N Stride Fitness Studio (фитнес-студия). - Aster Pharmacy (аптека). - Yallamart (круглосуточный магазин). Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!