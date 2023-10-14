Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Трабзон
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Трабзон, Турция

Ортахисар
5
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€476,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€509,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€480,000

Параметры недвижимости в Трабзон, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти