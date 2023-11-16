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Жильё в Tahtakale Mahallesi, Турция

квартиры
30
30 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€387,831
Квартира с видом на море, с видом на горы в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€323,346
Квартира с видом на море, с видом на горы в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€325,189
Квартира 5 спален с балконом, с c ремонтом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€822,000
Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 3/15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€638,000
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€538,000
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€363,000
Квартира 4 спальни с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€679,000
Квартира 3 спальни с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€525,000
Квартира 2 спальни с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€389,000
Квартира 1 спальня с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€258,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 13
Удобные Квартиры в Охраняемом Проекте в Авджыларе, Стамбул. Просторные квартиры расположены …
€469,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 13
Удобные Квартиры в Охраняемом Проекте в Авджыларе, Стамбул. Просторные квартиры расположены …
€345,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€365,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€333,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Стамбуле, Авджылар, Подходящие для Инвестиций. Квартиры в проекте семейного типа …
€396,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 119 м²
Этаж 3/3
Новая просторная квартира 2+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
€333,100
Квартира 4 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 3/3
Новая просторная квартира 3+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
€462,200
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
€229,588
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 10
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
€637,448
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 5/5
Роскошная квартира 2+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€399,100
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 10/10
Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€546,200
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 203 м²
Этаж 15/15
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€763,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Роскошная квартира 1+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€294,200
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Шикарные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ком…
€262,300
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Роскошные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ко…
€505,900
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Прекрасные Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный к…
€187,400
Квартира в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира
Tahtakale Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается…
€234,386
Квартира 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Tahtakale Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Tahtakale Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€153,050

Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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