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Квартиры в Tahtakale Mahallesi, Турция
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Tahtakale Mahallesi, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
6
2
370 м²
15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€848,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
2
215 м²
3/15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€658,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
2
174 м²
15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
2
135 м²
15
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Авджылар на Лоне Природы. Квартиры находятся в Стамбуле,…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
2
201 м²
26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
2
154 м²
26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€541,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
2
109 м²
26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€401,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
2
1
69 м²
26
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Авджылар. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€266,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
4
226 м²
13
Удобные Квартиры в Охраняемом Проекте в Авджыларе, Стамбул. Просторные квартиры расположены …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
2
144 м²
13
Удобные Квартиры в Охраняемом Проекте в Авджыларе, Стамбул. Просторные квартиры расположены …
€366,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
2
222 м²
18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€388,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
2
141 м²
18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€354,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
2
133 м²
18
Уютные Современные Квартиры в Авджыларе, Стамбул. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, рас…
€271,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
2
129 м²
13
Квартиры в Стамбуле, Авджылар, Подходящие для Инвестиций. Квартиры в проекте семейного типа …
€408,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
119 м²
3/3
Новая просторная квартира 2+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
€333,100
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
163 м²
3/3
Новая просторная квартира 3+1 в зеленом новом районе Стамбула в современном стиле со spa-зон…
€462,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Tahtakale Mahallesi, Турция
2
101 м²
15
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
€229,588
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
215 м²
10
Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резид…
€637,448
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
111 м²
5/5
Роскошная квартира 2+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€399,100
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
155 м²
10/10
Роскошная квартира 3+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€546,200
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
5
203 м²
15/15
Роскошная квартира 4+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€763,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
2
70 м²
1/1
Роскошная квартира 1+1 для гражданства и инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Стамбул, Авдж…
€294,200
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
3
87 м²
1/1
Шикарные Апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ком…
€262,300
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
167 м²
1/1
Роскошные Апартаменты 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный ко…
€505,900
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tahtakale Mahallesi, Турция
2
54 м²
2/2
Прекрасные Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Башакшехир, Бахчешехир 1. КысымДанный к…
€187,400
Рекомендовать
Квартира
Tahtakale Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается…
€241,065
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Tahtakale Mahallesi, Турция
4
1
€153,050
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Tahtakale Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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