Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sur
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Sur, Турция

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Sur, Турция
Вилла 8 комнат
Sur, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
$31,69 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Sur, Турция
Вилла 9 комнат
Sur, Турция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
$33,44 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Sur, Турция
Вилла 7 комнат
Sur, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$16,77 млн
Оставить заявку
NicoleNicole
Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$21,24 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти