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Коммерческая недвижимость в Шиле, Турция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 370 м² в Шиле, Турция
Коммерческое помещение 370 м²
Шиле, Турция
Число комнат 13
Количество спален 13
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированный отель с высоким потенциалом дохода на продажу в Агве, Стамбул Этот о…
$702,921
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