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Бунгало в Seydikemer, Турция

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Seydiler, Турция
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Seydiler, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Отдельные Дома с Частным Бассейном и 3 Спальнями в Мугла Сейдикемер Отдельные дома расположе…
€348,000
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Параметры недвижимости в Seydikemer, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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