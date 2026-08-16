Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Seydikemer
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Seydikemer, Турция

;
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$359,746
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти