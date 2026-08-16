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Квартиры в Seydikemer, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Seydikemer, Турция
Квартира 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 322 м²
Этаж 1/2
Tek Yetkili Homes Gayrimenkulden SEYDİKEMER SAHİLCEYLAN Ceylan Country Club'da Doğayla İç İç…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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