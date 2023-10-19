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Дуплексы в Сарыер, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Сарыер, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 17
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиден…
€1,20 млн
Realting.com
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