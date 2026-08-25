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Дуплексы в Сарыере, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Сарыер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 20
Квартиры в пешей доступности от ТЦ «Vadistanbul» в Стамбуле, Сарыер Современный жилой проект…
$2,95 млн
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