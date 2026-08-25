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Офисы в Сарыере, Турция

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1 объект найдено
Офис 85 м² в Сарыер, Турция
Офис 85 м²
Сарыер, Турция
Площадь 85 м²
Количество этажей 65
Просторные офисы рядом с шоссе ТЕМ в Стамбуле, Сарыер Сарыер, один из самых популярных район…
$723 801
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