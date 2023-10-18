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Виллы в Санджактепе, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
€1,28 млн
Realting.com
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