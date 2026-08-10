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Пентхаусы в Pursaklar, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 15/15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$115,575
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