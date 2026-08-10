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Квартиры в Ортадже, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ортаджа, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортаджа, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
$179,044
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