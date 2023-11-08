Купить жилую недвижимость в Ортадже, Турция

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Жильё в Ortaca, Турция

дома
5
5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Sarigerme, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Sarigerme, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Стильная и Просторная Вилла с Частным Садом и Бассейном в Мугла Сарыгерме Вилла имеет общую …
€491,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Guezelyurt, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guezelyurt, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Современные Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами в Мугле, Даламан Современные виллы нах…
€293,000
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Sarigerme, Турция
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Sarigerme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Вилла со Специальным Дизайном в Окружении Природы в Мугле, Сарыгерме Вилла с особым дизайном…
€370,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Sarigerme, Турция
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Sarigerme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Роскошная Вилла с Бассейном в Окружении Природы Рядом с Пляжем в Сарыгерме, Мугла Роскошная …
€442,000
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером в Eksiliyurt, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером
Eksiliyurt, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Шикарные Дома с Бассейном на Главной улице в Мугле, Дальян. Стильные виллы в Мугле в городе …
€360,000

Параметры недвижимости в Ortaca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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