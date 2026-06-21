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Магазины в Орхангази, Турция

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1 объект найдено
Магазин 245 м² в Орхангази, Турция
Магазин 245 м²
Орхангази, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Магазины в торговом центре формата open-air в Орхангази, Бурса Район Орхангази в Бурсе выдел…
$432,702
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