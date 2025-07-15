Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2 с видом на горы в комплексе Tekinoğlu.

Данный проект находится в 400 метрах от пляжа, на третьей береговой линии. Жилой комплекс находится в 5-минутной близости к транспорту, магазинам, кафе, ресторанам, аптекам.

По вторникам и субботам в районе Махмутлар проходит фермерский рынок.

Комплекс имеет общую площадь 7.200 м2, состоит из 2 блоков, 12 этажей, 288 квартир.

Комплекс отлично подойдет как для постоянного проживания так и для сдачи в аренду круглый год.

Окончание строительства - сдан в 2023 году.



Основные характеристики:

Напольное покрытие керамикой и мрамором

Межкомнатные двери

Бронированные входные двери

Панорамное остекление

Встроенная кухня + гранитная столешница

Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина

Алюминиевые перила + стекло на балконах



Инфраструктура:

Открытый бассейн с аква-горками

Закрытый бассейн с подогревом

Сауна

Турецкий хамам

Зона для отдыха

Фитнес

Поле для футбола, волейбола и тенниса

Детская игровая площадка

Кафе-бар

Ресепшн

Сад с ландшафтным дизайном

Смотритель

Камеры видеонаблюдения 24/7

Парковка

Лифты



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.