Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.

Махмутлар, Турция
от
$107,202
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 27435
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2 с видом на горы в комплексе Tekinoğlu.

Данный проект находится в 400 метрах от пляжа, на третьей береговой линии. Жилой комплекс находится в 5-минутной близости к транспорту, магазинам, кафе, ресторанам, аптекам.

По вторникам и субботам в районе Махмутлар проходит фермерский рынок. 

Комплекс имеет общую площадь 7.200 м2, состоит из 2 блоков, 12 этажей, 288 квартир.

Комплекс отлично подойдет как для постоянного проживания так и для сдачи в аренду круглый год.

Окончание строительства - сдан в 2023 году.
 

Основные характеристики:

  • Напольное покрытие керамикой и мрамором
  • Межкомнатные двери
  • Бронированные входные двери
  • Панорамное остекление
  • Встроенная кухня + гранитная столешница
  • Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина
  • Алюминиевые перила + стекло на балконах


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн с аква-горками
  • Закрытый бассейн с подогревом
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • Зона для отдыха
  • Фитнес
  • Поле для футбола, волейбола и тенниса
  • Детская игровая площадка
  • Кафе-бар
  • Ресепшн
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Смотритель
  • Камеры видеонаблюдения 24/7
  • Парковка
  • Лифты


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Махмутлар, Турция
от
$107,202
