Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2 с видом на горы в комплексе Tekinoğlu.
Данный проект находится в 400 метрах от пляжа, на третьей береговой линии. Жилой комплекс находится в 5-минутной близости к транспорту, магазинам, кафе, ресторанам, аптекам.
По вторникам и субботам в районе Махмутлар проходит фермерский рынок.
Комплекс имеет общую площадь 7.200 м2, состоит из 2 блоков, 12 этажей, 288 квартир.
Комплекс отлично подойдет как для постоянного проживания так и для сдачи в аренду круглый год.
Окончание строительства - сдан в 2023 году.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.