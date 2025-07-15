  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Картал
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова

Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова

Картал, Турция
от
$353,168
;
14
Оставить заявку
ID: 27739
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    23

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в Стамбуле, Картал в жилом комплексе с бассейнами

Картал — это уютный и развитый район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся своим прибрежным расположением и живописными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Близость к зелёному лесу Айдос с его чистым воздухом и зонами для кемпинга делает его особенно привлекательным для тех, кто ценит природу и спокойствие. Набережная Картала идеально подходит для прогулок и активного отдыха — здесь есть пешеходные дорожки, парки, площадки для концертов и развлечений, а также торгово-развлекательные центры. Район удобно связан с остальными частями города: рядом находятся станции метро, линия Мармарай, паромный причал и выезд к аэропорту. Всё это делает Картал комфортным местом для жизни, сочетающим природу, удобство и городской ритм.

Квартиры в Картале, Стамбул, расположены в 50 м от ближайшего магазина, в 100 м от частных школ, в 200 м от прибрежной прогулочной зоны, в 750 м от станции Мармарай, в 2 км от станции метро, в 3 км от торгового центра, в 20 км от аэропорта Сабиха Гёкчен, в 22 км от туннеля Евразия и в 32 км от моста Мучеников 15 июля (он же Босфорский мост).

Проект включает два блока и 206 квартир. В комплексе предусмотрены крытая и открытая парковки, открытые и закрытые бассейны, станции зарядки для электромобилей, солнечные энергетические системы, а также пешеходные дорожки. Жители смогут воспользоваться сауной, турецкой баней, кафетериями, детскими игровыми площадками, общественным клубом, общим садом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Также предусмотрены площадки для сквоша, услуги ресепшена, уборщика, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

Квартиры с видом на море оборудованы встроенной кухонной техникой, современными системами очистки воды, ванной, прачечной, душевой кабиной, гардеробной, отдельным санузлом в мастер-спальне, системой «умный дом», окнами ПВХ, балконом, террасой, центральной системой спутникового телевидения, ванной комнатой в стиле Hilton, балконом и стальной дверью.


IST-01678

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Аланья, Турция
от
$227,428
Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$491,450
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Бейликдюзю, Турция
от
$286,390
Многоквартирный жилой дом Istanbul Basaksehir apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$169,327
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$90,000
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова
Картал, Турция
от
$353,168
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$169,122
Предлагаются элитные апартаменты с большими террасами и панорамным видом на озеро и Мраморное море, парковочными местами. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом и спа-зоной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2025 год. Расположен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Показать все Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Оба, Турция
от
$137,737
Почему стоит купить апартаменты Crystal River в Алании? основное это местоположение безопасность  Жилой комплекс с отличными коммунальными удобствами Полностью меблированная квартира  Высокий доход от аренды
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Показать все Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Аланья, Турция
от
$105,545
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир. 150 метров до главной дороги Он находится в 700 метрах от моря. Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия Технические особенности проекта 1 Все необходимые строительн…
Агентство
Alanya Property Sales
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации