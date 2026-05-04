  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Квартира в новостройке ПАЯЛЛАР ТАУЭРС

Квартира в новостройке ПАЯЛЛАР ТАУЭРС

Аланья, Турция
от
$131,627
;
9
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 3791
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА!

Переуступка квартиры - это заключение договора.
по которому переуступается право собственности на объект инвестирования.

Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию

Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе.

Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!!

Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!!

ПАЯЛЛАР ТАУЭРС.

Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году.
Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир.

Инфраструктура :

Бассейн

Шок бассейн (со льдом)

Сауна

Фитнес

Хамам

Паровая комната

Автопарк

Трансфер на море

Крытая детская игровая площадка

Я помогаю выгодно инвестировать!

НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², USD 2,225 – 2,390
Цена квартиры, USD 153,735 – 165,123
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 79.5
Цена за м², USD 2,480
Цена квартиры, USD 209,535

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Новые квартиры в Оба рядом с городской инфраструктурой
Оба, Турция
от
$133,466
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,59 млн
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Аланья, Турция
от
$115,315
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$174,373
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$457,625
Вы просматриваете
Квартира в новостройке ПАЯЛЛАР ТАУЭРС
Аланья, Турция
от
$131,627
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$2,04 млн
Проект состоит из 77 отдельных комфортабельных вилл и 45 апартаментов с различными планировками. Каждая вилла имеет бассейн 35 м2 и сад. Особенности проекта: парк спортивные площадки зеленые зоны тренажерный зал открытый бассейн клуб зона для мероприятий зоны отдыха детская площадка беговые…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$279,659
Резиденция состоит из 4 зданий, где представлены двух-, трёх- и четырехкомнатные апартаменты и дуплексы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса исполь…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации