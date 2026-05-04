Квартира в новостройке ПАЯЛЛАР ТАУЭРС

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА!

Переуступка квартиры - это заключение договора.

по которому переуступается право собственности на объект инвестирования.

Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию

Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе.

Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!!

Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!!

ПАЯЛЛАР ТАУЭРС.

Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году.

Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир.

Инфраструктура :

Бассейн

Шок бассейн (со льдом)

Сауна

Фитнес

Хамам

Паровая комната

Автопарк

Трансфер на море

Крытая детская игровая площадка

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