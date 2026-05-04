Квартира в новостройке ПАЯЛЛАР ТАУЭРС

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА!
Переуступка квартиры - это заключение договора.
по которому переуступается право собственности на объект инвестирования.
Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию
Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе.
Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!!
Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!!
ПАЯЛЛАР ТАУЭРС.
Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году.
Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир.
Инфраструктура :
Бассейн
Шок бассейн (со льдом)
Сауна
Фитнес
Хамам
Паровая комната
Автопарк
Трансфер на море
Крытая детская игровая площадка
Я помогаю выгодно инвестировать!
НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!