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Виллы в Кютахья, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
€585,500

Параметры недвижимости в Кютахья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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