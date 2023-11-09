Купить жилую недвижимость в Кютахье, Турция

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13 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
2
52 м²
8
Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция Предл…
€162,881
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
2
42 м²
6
Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция Резид…
€125,941
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
5
173 м²
9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Agackoey, Турция
3
90 м²
1/1
Новая современная квартира 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект расположен в одном …
€145,200
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
2
67 м²
2/2
Современная квартира вашей мечты 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпани…
€117,100
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
3
94 м²
3/3
Уютная квартира 2+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая дан…
€164,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
5
288 м²
1/1
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
€585,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
2
74 м²
1/1
Новая квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет постро…
€126,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
3
106 м²
2/2
Прекрасная квартира 2+1 в красивом домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€168,700
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
4
141 м²
9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном
Mecidiye, Турция
3
104 м²
1/1
Идеальная новая квартира 2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Высококаче…
€173,300
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Agackoey, Турция
2
65 м²
1/1
Новая квартира 1+1 в замечательном комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект распол…
€113,400
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном
Mecidiye, Турция
2
73 м²
1/1
Роскошная квартира 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 50…
€142,400
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Параметры недвижимости в Кютахья, Турция
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