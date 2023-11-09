Купить жилую недвижимость в Кютахье, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кютахья

Жильё в Кютахья, Турция

квартиры
10
дома
3
13 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция Предл…
€162,881
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Altintas, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция Резид…
€125,941
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Agackoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Новая современная квартира 2+1 Район: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект расположен в одном …
€145,200
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
Современная квартира вашей мечты 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпани…
€117,100
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира 2+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая дан…
€164,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
€585,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Новая квартира 1+1 в супер комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет постро…
€126,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Прекрасная квартира 2+1 в красивом домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€168,700
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200
Квартира 3 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном в Mecidiye, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном
Mecidiye, Турция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Идеальная новая квартира 2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Высококаче…
€173,300
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Agackoey, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Agackoey, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Новая квартира 1+1 в замечательном комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот проект распол…
€113,400
Квартира 2 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном в Mecidiye, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с крытым бассейном
Mecidiye, Турция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Роскошная квартира 1+1 в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 50…
€142,400

Параметры недвижимости в Кютахья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти