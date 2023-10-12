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Отели в Konyaalti, Турция

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1 объект найдено
Отель 20 комнат в Konyaalti, Турция
Отель 20 комнат
Konyaalti, Турция
Комнаты 20
АПАРТ ОТЕЛЬ. АНТАЛЬЯ. КОНЬЯАЛТЫ. 300м до пляжа Койко-мест: 38 (можно увеличить) Цена: 2.…
€2,25 млн
Realting.com
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