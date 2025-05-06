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Дома с бассейном в Коджаэли, Турция

Измит
6
Башискеле
5
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Sekbanli Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Sekbanli Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Коджаэли

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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