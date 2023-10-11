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Дуплексы с видом на море в Коджаэли, Турция

Fatih Mahallesi
8
Basiskele
4
Sahil Mahallesi
4
Balaban Mahallesi
3
Измит
3
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5 объектов найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€337,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€173,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€195,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€124,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€100,000

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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