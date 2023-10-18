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Пентхаусы в Kas, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
Пентхаус с Видом на Море в Центре Калкана Калкан – средиземноморский городок, расположенный …
€188,000

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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