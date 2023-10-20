Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Karsiyaka
  5. Квартиры

Квартиры в Karsiyaka, Турция

трехкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€291,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€211,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€149,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Арсине, Трабзон. Квартиры в новостройке расположены …
€124,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Трабзоне Рядом с Остановками Транспорта. Новые квартиры в Трабзоне находятс…
€116,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Трабзоне Рядом с Остановками Транспорта. Новые квартиры в Трабзоне находятс…
€78,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Меблированная Квартира в Трабзоне в Проекте Недалеко от Моря. Полностью меблированная кварти…
€91,000
Realting.com
Перейти