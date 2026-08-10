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Квартиры в Karsiyaka, Турция

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16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Квартиры на берегу моря рядом с инфраструктурой в Измире, Кашияка Эти квартиры расположены в…
$305,118
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Квартиры с балконом на продажу в Измире, Каршияка, в проекте с лифтом Квартиры расположены в…
$144,970
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 8/8
Новая просторная квартира с видом на море на побережье в районе Каршияка, Измир Эта квартира…
$1,00 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/6
Квартиры рядом с морем в Измире, Каршияка, в жилом комплексе с крытой парковкой Эти просторн…
$337,583
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/2
ЗАГОЛОВОК: Двухуровневая квартира 3+1 в Бостанлы, Каршияка – подходит для ипотеки, 250 м²…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$948,008
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/6
Квартиры на среднем этаже в здании с лифтом в Измире, Каршияка Квартиры расположены в районе…
$268,217
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/7
Новые квартиры в жилом комплексе с лифтом в Измире в центре района Каршияка Квартиры располо…
$379,086
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Квартира с балконом в жилом доме с лифтом в районе Каршияка, Измир Продается уютная квартира…
$142,157
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Новые квартиры в жилом комплексе с лифтом в Измире в центре района Каршияка Квартиры располо…
$273,913
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Квартира 7 комнат в Karsiyaka, Турция
Квартира 7 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 6/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$1,47 млн
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Квартира 6 комнат в Karsiyaka, Турция
Квартира 6 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$673,802
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$379,086
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Квартира с балконом в жилом доме с лифтом в районе Каршияка, Измир Продается уютная квартира…
$83,990
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Собственный дом в EKMAS Mavişehir, который возвышается в самом красивом месте Мавишехир, одн…
$188,292
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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