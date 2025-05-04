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Квартиры с видом на море в Karsiyaka, Турция

однокомнатные
46
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 9/10
Квартиры на первой береговой линии с панорамным видом на море в Бостанлы, Измир Квартиры на …
$535,745
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

с гаражом
с видом на горы
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