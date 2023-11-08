Купить жилую недвижимость в Karsiyaka, Турция

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Жильё в Karsiyaka, Турция

квартиры
7
9 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€285,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€207,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€146,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Большом Комплексе в Трабзоне. Виллы на продажу в Араклы в Трабзоне. …
€513,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Арсине, Трабзон. Квартиры в новостройке расположены …
€121,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Трабзоне Рядом с Остановками Транспорта. Новые квартиры в Трабзоне находятс…
€111,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Трабзоне Рядом с Остановками Транспорта. Новые квартиры в Трабзоне находятс…
€75,500
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 5
Квартира-Дуплекс 4+1 с Уникальным Видом на Море в Трабзоне. Двухуровневая квартира 4+1 с сов…
€189,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Меблированная Квартира в Трабзоне в Проекте Недалеко от Моря. Полностью меблированная кварти…
€89,500
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