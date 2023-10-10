ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Измир
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Измир, Турция
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
60 м²
1/1
Новая квартира в шикарном комплексе 1+1 в KargıcakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояни…
€65,029
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Алания, Турция
4
1
133 м²
2
Малоэтажный комплекс на первой береговой линии в Оба Представляем Вашему вниманию новый мал…
€980,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
4
141 м²
9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,298
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
3
2
130 м²
5
Первоклассные Квартиры для Инвестиций в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Каргыджак Роск…
€322,747
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Аланья, Турция
2
1
60 м²
11
Квартира 1+1, 60 квм, на 11 этаже. В квартире установлены водонагреватель и 2 кондиционера. …
€55,842
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
4
185 м²
5/5
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€230,550
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Isikli, Турция
2
50 м²
4/4
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 50 кв.м и 2+1 площадью 60 кв.м в строяще…
€78,064
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с бассейном, с Kamery videonablyudeniya
Аланья, Турция
4
170 м²
2/2
Очаровательная Квартира 3+1 в KadıpaşaРайон: Анталья, Аланья, КадыпашаРасстояние до моря: 70…
€214,595
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
50 м²
3/5
Квартира 1+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию квартиру 1+1 в современном жил…
€115,665
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
70 м²
8/16
€83,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
3
2
Продажа 2+1 апартаментов в 400 м от моря в Махмутлар. В районе имеется длинный и красивый пл…
€121,489
Рекомендовать
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Вашему вниманию представлены апартаменты 1+1 в Махмутларе. Общая площадь составляет 55 м2, а…
€158,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Измир, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL