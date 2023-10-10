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Дуплексы с видом на море в Измир, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
€341,900

Параметры недвижимости в Измир, Турция

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