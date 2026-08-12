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Таунхаусы с бассейном в Стамбуле, Турция

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Башакшехир
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
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