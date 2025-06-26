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Таунхаусы с садом в Стамбуле, Турция

Башакшехир
5
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3 объекта найдено
Таунхаус в Бююкчекмедже, Турция
Таунхаус
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Стамбуле. Это изысканное свойство охватывает…
$993,203
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕД…
$497,000
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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