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Гражданство Турции с возвратом инвестиций

Турция Турция
Срок получения: от 7 месяцев
Расходы: от
$420,000
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Гражданство Турции с возвратом инвестиций
Гражданство
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О программе иммиграции

Главный оффер:

Инвестируйте от 400 000 долларов в недвижимость Турции, получите гражданство для всей семьи и сохраните актив, который можно продать после обязательного трёхлетнего срока владения.

Минимальная стоимость недвижимости составляет 400 000 долларов, а ограничение на продажу устанавливается на три года. Это подтверждается официальным инвестиционным порталом Турции. 

Акценты программы

  • гражданство заявителя, супруга и несовершеннолетних детей;
  • недвижимость остаётся собственностью инвестора;
  • возможность получать арендный доход;
  • продажа объекта после трёх лет;
  • подбор не просто «подходящих под гражданство», а ликвидных объектов;
  • юридическая проверка продавца, объекта и истории переходов права;
  • контроль кадастровой и оценочной стоимости;
  • сопровождение от выбора объекта до получения документов.

В отличие от безвозвратных государственных взносов во многих программах, в Турции инвестиция остаётся Вашей недвижимостью.

Возможность возврата вложенного капитала после окончания обязательного срока владения зависит от выбранного объекта и ситуации на рынке.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 7 месяцев
Расходы
Расходы
от
$420,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
36 месяцев
Безвизовый въезд

Почему именно Турция?

Турция остается одной из немногих стран, где инвестиции в недвижимость могут стать основанием для получения гражданства, при этом приобретенный объект остается собственностью инвестора.

Мы сопровождаем клиента на всех этапах:

  • подбор ликвидной недвижимости;
  • юридическая проверка объекта;
  • проверка продавца;
  • сопровождение сделки;
  • оформление документов;
  • получение гражданства или ВНЖ.

Наша задача — не просто помочь выполнить требования программы, а подобрать объект, который сохранит инвестиционную привлекательность и сможет приносить доход или быть реализован после окончания обязательного срока владения.

Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Грузия, Украина, Молдавия
Требования к заявителю

Требования к заявителю

  • Совершеннолетний заявитель (18+).
  • Действующий заграничный паспорт.
  • Отсутствие оснований для отказа во въезде и получении гражданства Турции.
  • Инвестиция в недвижимость стоимостью от 400 000 USD.
  • Сохранение права собственности на объект не менее 3 лет.
  • Покупка недвижимости, соответствующей требованиям программы гражданства.
  • Прохождение государственной процедуры оформления гражданства.
Документы
Документы для заявителя

Необходимые документы

  • Заграничный паспорт заявителя и членов семьи.
  • Свидетельство о рождении.
  • Свидетельство о браке (при наличии).
  • Фотографии установленного образца.
  • Документы, подтверждающие место жительства.
  • Турецкий налоговый номер.
  • Документы на приобретаемую недвижимость (TAPU, оценочный отчет и др.).
  • Подтверждение оплаты стоимости недвижимости.
  • Медицинская страховка (при необходимости на отдельных этапах).
  • Иные документы по запросу государственных органов.
Лицензия компании-консультанта: 0702352
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Гражданство Турции с возвратом инвестиций
Турция Турция
от
$420,000
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