Гражданство Турции с возвратом инвестиций

Главный оффер:
Инвестируйте от 400 000 долларов в недвижимость Турции, получите гражданство для всей семьи и сохраните актив, который можно продать после обязательного трёхлетнего срока владения.
Минимальная стоимость недвижимости составляет 400 000 долларов, а ограничение на продажу устанавливается на три года. Это подтверждается официальным инвестиционным порталом Турции.
Акценты программы
В отличие от безвозвратных государственных взносов во многих программах, в Турции инвестиция остаётся Вашей недвижимостью.
Возможность возврата вложенного капитала после окончания обязательного срока владения зависит от выбранного объекта и ситуации на рынке.
Почему именно Турция?
Турция остается одной из немногих стран, где инвестиции в недвижимость могут стать основанием для получения гражданства, при этом приобретенный объект остается собственностью инвестора.
Мы сопровождаем клиента на всех этапах:
Наша задача — не просто помочь выполнить требования программы, а подобрать объект, который сохранит инвестиционную привлекательность и сможет приносить доход или быть реализован после окончания обязательного срока владения.
Требования к заявителю
Необходимые документы