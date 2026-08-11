Гражданство Турции с возвратом инвестиций

О программе иммиграции

Главный оффер:

Инвестируйте от 400 000 долларов в недвижимость Турции, получите гражданство для всей семьи и сохраните актив, который можно продать после обязательного трёхлетнего срока владения.

Минимальная стоимость недвижимости составляет 400 000 долларов, а ограничение на продажу устанавливается на три года. Это подтверждается официальным инвестиционным порталом Турции.

Акценты программы

гражданство заявителя, супруга и несовершеннолетних детей;

недвижимость остаётся собственностью инвестора;

возможность получать арендный доход;

продажа объекта после трёх лет;

подбор не просто «подходящих под гражданство», а ликвидных объектов;

юридическая проверка продавца, объекта и истории переходов права;

контроль кадастровой и оценочной стоимости;

сопровождение от выбора объекта до получения документов.

В отличие от безвозвратных государственных взносов во многих программах, в Турции инвестиция остаётся Вашей недвижимостью.

Возможность возврата вложенного капитала после окончания обязательного срока владения зависит от выбранного объекта и ситуации на рынке.