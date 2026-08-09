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Квартиры с бассейном в Ыгдыре, Турция

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Ыгдыр
121
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Оба - это хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Аланьи, там …
$107,737
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Строительсво нового комплекса  в Алании, в районе Оба. Paйoн Oбa и oднoимeнный пляж нaxoдят…
$148,262
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Рады представить вам новый проект в зелёном районе Оба. Преимуществом жизни в этом районе ст…
$113,668
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
В продаже квартира 1+1, 55 м2 на 2-ом этаже за 155.000 евро. У застройщика в продаже анал…
$182,827
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Представляем Вашему вниманию новый строящийся шикарный объект! Проект - уникальный выбор дл…
$88,957
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Типы недвижимости в Ыгдыре

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двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Ыгдыре, Турция

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