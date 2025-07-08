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Квартиры с садом в Ыгдыре, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
В продаже квартира 1+1, 55 м2 на 2-ом этаже за 155.000 евро. У застройщика в продаже анал…
$182,827
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Параметры недвижимости в Ыгдыре, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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