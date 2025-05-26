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Особняки в Эсеньюрте, Турция

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1 объект найдено
Особняк 15 комнат в Эсеньюрт, Турция
Особняк 15 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Исторический особняк в Фатихе с видом на море для выгодных вложений Этот исторический особня…
$2,11 млн
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