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Кафе и рестораны в Эсеньюрте, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 175 м² в Эсеньюрт, Турция
Ресторан, кафе 175 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Видовое Кафе на Оживленной Улице Стамбула в Фатихе, Балат. Кафе на продажу в Фатихе, Стамбул…
$2,26 млн
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