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Виллы с видом на море в Бурса, Турция

Besevler Mahallesi
4
Niluefer
4
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 1/3
Двухэтажный Дом с Видом на Море и Природу в Бурсе, Муданья. Частный дом расположен в отлично…
€287,000

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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