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Виллы у моря в Бурсе, Турция

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Нилюфер
5
Муданья
3
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
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