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Виллы с видом на горы в Бурсе, Турция

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Нилюфер
5
Муданья
3
Вилла Удалить
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 4 спальнями на продажу в Хамидие, Инегёль, Бурса Инегёль – один из крупней…
$499 656
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные двухэтажные виллы в престижном жилом комплексе в Муданье, Бурса Виллы находятся в …
$790 703
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,20 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$749 484
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$624 570
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Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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