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Виллы с видом на горы в Бурса, Турция

Besevler Mahallesi
4
Niluefer
4
Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uelkue, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uelkue, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Бурсе, Муданья. Виллы расположены в престижном …
€611,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Роскошные Трехэтажные Дома с Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Дома в тихом месте недалеко от цент…
€1,07 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 1/3
Двухэтажный Дом с Видом на Море и Природу в Бурсе, Муданья. Частный дом расположен в отлично…
€287,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yildirim, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yildirim, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Отдельный Дом с Просторной Планировкой в Бурсе, Йылдырым. Частный дом расположен в деревне З…
€215,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Этаж 1/4
Роскошно Оборудованная Вилла 6+1 в Бурсе. Эта уникальная вилла в Бурсе, расположенная в Нилю…
€1,89 млн

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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