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Земельные участки в Бурса, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с c ремонтом в Akkoey, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Akkoey, Турция
Площадь 1 316 м²
Земля под Жилую Застройку в Бурсе, Муданья, с Каркасом Виллы. Земельный участок расположен в…
€228,000
Realting.com
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