  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бурса
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Бурсе, Турция

Нилюфер
20
Османгази
5
Муданья
6
2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 10/11
$5,43 млн
Дуплекс 7 комнат в 267 Sokak, Турция
Дуплекс 7 комнат
267 Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 5/5
$9,05 млн
Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
